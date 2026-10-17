В Москве грузовик со спецтехникой влетел в железнодорожный мост
В Москве на Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Установлено, что причиной ДТП стал грузовик, водитель которого не рассчитал габариты. Машина перевозила спецтехнику и зацепила пролёт железнодорожного моста.
В аварии никто не пострадал, мост не получил повреждений. Поезда следуют без задержек. При этом на Варшавском шоссе движение в сторону области значительно затруднено: заняты две полосы из пяти.
В настоящий момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы города. Точные обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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