В Москве грузовик со спецтехникой влетел в железнодорожный мост

17 октября 2026, 12:12

В Москве на Варшавском шоссе под путепроводом произошло ДТП с грузовиком

Фото: Istock/Fabian Ibelherr

В Москве на Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.