В Новокузнецке сын заказал отцу жрицу любви, а она оказалась мошенницей

17 октября 2026, 13:26

В Новокузнецке мужчина решил заказать интим-услуги, а попал на уловку мошенницы

Фото: Istock/Vulkanov

В Новокузнецке сын зарегистрировал отца на сайте интим-услуг, и тот лишился 40 тыс. рублей. Подробности сообщает РЕН ТВ.