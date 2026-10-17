В Новокузнецке сын заказал отцу жрицу любви, а она оказалась мошенницей
В Новокузнецке сын зарегистрировал отца на сайте интим-услуг, и тот лишился 40 тыс. рублей. Подробности сообщает РЕН ТВ.
50-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже денег с банковского счёта. Он рассказал, что 23-летний сын зарегистрировал его на сайте интимных услуг.
Вскоре после регистрации отцу позвонила незнакомая женщина и попросила перевести 1,5 тыс. рублей. Тот выполнил просьбу, после чего собеседница потребовала ещё 15 тыс. рублей. Тогда потерпевший решил отказаться от услуги.
Однако незнакомка попросила его сообщить код из СМС-сообщения, и он назвал. После этого мужчина получил уведомление о попытке оформить на него кредит на один миллион рублей, а с его счёта списались 40 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Сотрудники устанавливают личность подозреваемой.
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