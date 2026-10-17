В Петербурге иностранец с психическим заболеванием едва не убил бывшую девушку
В Петербурге гражданин Китая с психическими проблемами едва не задушил бывшую девушку. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, поводом стал её отказ вернуть деньги за подарки и обучение.
Роман пары начался в июле в миграционном отделе МВД. Уже на третьем свидании парень сделал предложение, и вскоре влюблённые стали жить вместе. При этом девушка замечала тревожные сигналы: возлюбленный принимал по 12 таблеток в день якобы из-за психических расстройств.
Позже в петербургской клинике его диагноз поставили под сомнение и снизили дозировки. После этого начались эпизоды агрессии. 8 октября отношения пары закончились, но молодой человек выставил бывшей счёт за билеты на концерт Канье Уэста, подержанный iPhone и семестр обучения. После отказа он пригрозил ножом, повалил её и начал душить.
Остановился агрессор только тогда, когда избранница начала терять сознание. До этого она успела позвонить матери, и вскоре приехала полиция. Иностранца доставили в отдел, но позже отпустили. Заявление оформили по административной статье, возможна депортация. Сам фигурант утверждает, что до сих пор любит девушку.
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