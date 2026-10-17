В Петербурге иностранец с психическим заболеванием едва не убил бывшую девушку

17 октября 2026, 13:35

Фото: Istock/blinow61

В Петербурге гражданин Китая с психическими проблемами едва не задушил бывшую девушку. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, поводом стал её отказ вернуть деньги за подарки и обучение.