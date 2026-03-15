«Тебе не помогут»: Россиянка пыталась похитить девочку на глазах у прохожих
В Нижневартовске женщина напала на восьмилетнюю девочку во дворе дома. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По словам матери ребёнка, инцидент произошёл, когда девочка гуляла на улице. Нападавшая зажала школьнице рот рукой и со словами «никто тебе не поможет» попыталась увести её в неизвестном направлении.
Отпустила жертву злоумышленница только тогда, когда во дворе появились соседи. Мать пострадавшей опознала виновницу — это местная жительница Светлана Зайцева. Родители девочки утверждают, что это не первый случай агрессивного поведения со стороны Зайцевой.
Ранее она уже нападала на других детей и их матерей. Потерпевшие обращались в полицию, однако женщину каждый раз отпускали. В результате нападения девочка не получила физических травм, но сильно испугалась — сейчас она плачет и начала заикаться.
