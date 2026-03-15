В Астрахани строитель погиб при падении с 19-го этажа
В Астрахани погиб рабочий, сорвавшись с высоты 19-го этажа. Подробности сообщает региональная прокуратура.
Несчастный случай произошёл на строительной площадке многоквартирного жилого комплекса, который возводят на улице Нововосточной. От полученных при падении травм мужчина 1966 года рождения скончался на месте. Личность погибшего уже установили правоохранители.
Сотрудники прокуратуры Астраханской области инициировали проверку соблюдения требований безопасности на объекте. В рамках разбирательства специалисты опрашивают руководство стройки и очевидцев произошедшего, чтобы восстановить полную картину случившегося и выяснить, что именно привело к трагедии.
В ведомстве подчеркнули, что держат ход доследственной проверки на особом контроле. По её результатам правоохранительные органы примут процессуальное решение.
