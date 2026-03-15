В Москве мужчина устроил стрельбу в баре после употребления пол-литра настоек
В ночь на 15 марта на северо-востоке Москвы посетитель открыл стрельбу в баре. Как сообщает «МК», в результате инцидента пострадал 27-летний мужчина.
Происшествие случилось в заведении на улице Новодмитровская около семи утра по местному времени. В баре отдыхали две компании: за одним столиком сидели пятеро постоянных гостей, за другим — местный житель.
Бармен рассказал, что мужчина заказал пол-литра алкогольных настоек и выпил их за 10 минут, после чего начал вести себя неадекватно. Другие посетители сделали ему замечание, что привело к драке. Получив несколько ударов, мужчина покинул заведение.
Он дошёл до своей квартиры в соседнем доме, взял травматический пистолет и вернулся в бар, где начал стрельбу. Гражданин выпустил две пули, одна попала в ухо посетителю. Очевидцы задержали стрелка до приезда полиции. Раненого госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
