Житель Бора организовал две крупные наркофермы по выращиванию конопли

В Нижегородской области сотрудники полиции задержали жителя города Бора 1989 года рождения. Как сообщает МВД Медиа, мужчина организовал две наркофермы для выращивания марихуаны.



В микрорайоне Тесовая полицейские обнаружили в пристройке к дому подозреваемого помещение со 107 кустами конопли. Правоохранители нашли 18 вакуумных пакетов с марихуаной, ёмкости с веществом, коробки с семенами каннабиса, оборудование для сушки и другие приспособления для производства наркотиков.

Ещё одну наркоферму полицейские нашли на земельном участке задержанного в деревне Никольское Городецкого района. Следователи возбудили уголовное дело. Суд отправил фигуранта под домашний арест. Расследование продолжается.

Накануне в деревенском доме под Москвой нашли теплицу с коноплёй.

Ольга Щелокова

