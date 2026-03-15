Житель Бора организовал две крупные наркофермы по выращиванию конопли
В Нижегородской области сотрудники полиции задержали жителя города Бора 1989 года рождения. Как сообщает МВД Медиа, мужчина организовал две наркофермы для выращивания марихуаны.
В микрорайоне Тесовая полицейские обнаружили в пристройке к дому подозреваемого помещение со 107 кустами конопли. Правоохранители нашли 18 вакуумных пакетов с марихуаной, ёмкости с веществом, коробки с семенами каннабиса, оборудование для сушки и другие приспособления для производства наркотиков.
Ещё одну наркоферму полицейские нашли на земельном участке задержанного в деревне Никольское Городецкого района. Следователи возбудили уголовное дело. Суд отправил фигуранта под домашний арест. Расследование продолжается.
Накануне в деревенском доме под Москвой нашли теплицу с коноплёй.
Читайте также: