Техцентр телефонных мошенников накрыли в Петербурге
Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным УФСБ задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в администрировании оборудования для массовых мошеннических звонков. Об этом сообщила официальный представитель полицейского главка.
По данным следствия, молодого человека завербовали иностранные кураторы. С мая 2026 года он обеспечивал работу GSM-шлюзов, с помощью которых злоумышленники совершали звонки по всей России. Чтобы скрыть источник сигнала, фигурант ежемесячно менял съемные квартиры, перенося оборудование на новое место. За свою деятельность он получал вознаграждение в криптовалюте — около 55 тысяч рублей в неделю.
В полиции подчеркнули, что блокировка технической площадки позволила пресечь ежедневный поток из восьми тысяч мошеннических вызовов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Техническое оборудование изъяли.
Установили причастность фигуранта к мошенничествам в Московской и Свердловской областях. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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