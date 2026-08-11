Техцентр телефонных мошенников накрыли в Петербурге

11 августа 2026, 13:02

МВД: В Петербурге техцентр мошенников обеспечивал 8 тыс. звонков в день

Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным УФСБ задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в администрировании оборудования для массовых мошеннических звонков. Об этом сообщила официальный представитель полицейского главка.