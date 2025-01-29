В Санкт-Петербурге работники МЧС спасли провалившегося в вентиляционную шахту мужчину

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Россиянин провалился в вентиляционную шахту в Санкт-Петербурге, спасатели смогли его вытащить. Об этом 29 января сообщил Телеграм-канал «МЧС России».
Все случилось в многоэтажном доме на Богатырском проспекте. Работники МЧС проделали технологическое отверстие на уровне третьего этажа. Потом спасатели помогли мужчине выбраться и передали его медицинским работникам.
Ранее сообщалось, что в Барнауле 34-летняя женщина специально облила крутым кипятком родную мать. Пожилая женщина скончалась от ожогов. Причиной конфликта между ближайшими родственниками стали бытовые неурядицы.
Жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.
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Ранее сообщалось, что в Барнауле 34-летняя женщина специально облила крутым кипятком родную мать. Пожилая женщина скончалась от ожогов. Причиной конфликта между ближайшими родственниками стали бытовые неурядицы.
Жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.
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Ольга Енгалычева