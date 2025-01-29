В Санкт-Петербурге работники МЧС спасли провалившегося в вентиляционную шахту мужчину

Экипаж танкера «Волгонефть-239» по приказу намеренно капитана намеренно посадил на мель корму судна, и это было единственно правильным решением. Оно позволило сохранить здоровье и жизни членов команды, а также предотвратить дальнейший разлив мазута из уцелевших танков.