В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Blackhawk у аэропорта Рейгана

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев
Пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта.
В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек. Считается, что есть погибшие и пострадавшие, хотя их точное число неизвестно.
На месте происшествия работают пожарные катера, которые проводят поисковые операции. Причины аварии и количество людей на борту пока неизвестны.
Аэропорт сообщил в своем аккаунте на X, что все взлеты и посадки временно приостановлены. Терминал продолжает работать, а экстренные службы занимаются ликвидацией последствий инцидента.
В сети появились кадры, на которых видно, как вертолеты с прожекторами обследуют реку. Подробности происшествия продолжают уточняться.
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На месте происшествия работают пожарные катера, которые проводят поисковые операции. Причины аварии и количество людей на борту пока неизвестны.
Аэропорт сообщил в своем аккаунте на X, что все взлеты и посадки временно приостановлены. Терминал продолжает работать, а экстренные службы занимаются ликвидацией последствий инцидента.
В сети появились кадры, на которых видно, как вертолеты с прожекторами обследуют реку. Подробности происшествия продолжают уточняться.
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Мария Моисеева