Тела 84 жертв теракта в «Крокусе» выдали родственникам

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Тела погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выдали родственникам. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
В столичном морге, в котором происходит процедура передачи тел родственникам погибших, опознали 87 жертв теракта. По последним данным, количество погибших в результате трагедии увеличилось до 144 человек. Среди них шесть детей.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в концертный зал и открыли огонь по безоружным людям.
Через несколько часов после нападения четыре исполнителя преступления были задержаны. Выясняется круг всех причастных к теракту.
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Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в концертный зал и открыли огонь по безоружным людям.
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Анастасия Хохлова