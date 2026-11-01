Тела двух мужчин нашли в районе водоёмов Хабаровского края
В Хабаровском крае спасатели ведут поиски пропавших на водоёмах мужчин. К настоящему моменту найдены тела двоих из них.
Как рассказали в МЧС, поисковые работы организовали в двух районах региона. В селе Гвасюги на притоке реки Хор спасатели достали из воды тело 45‑летнего мужчины и передали его сотрудникам полиции. Ещё одного рыбака обнаружили под речными завалами: специалисты сейчас занимаются его извлечением.
Параллельно продолжаются поиски третьего мужчины, пропавшего в Амурске. По предварительной версии, он мог оказаться за бортом: речь идёт о члене экипажа судна, который, предположительно, упал в затон реки неподалёку от ТЭЦ‑1. Поисковые мероприятия по этому случаю ещё не завершены.
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