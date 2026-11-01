Торговое судно под флагом Танзании затонуло в Средиземном море
В акватории Средиземного моря, примерно в 90 морских милях к западу от кипрского города Пафос, в пятницу вечером затонуло торговое судно под флагом Танзании. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.
Инцидент завершился благополучно для команды. Все десять моряков, находившихся на борту, были оперативно спасены. Сразу после эвакуации члены экипажа прошли медицинский осмотр. По заключению врачей, их состояние признали удовлетворительным, никто из них не пострадал.
Причины, по которым судно ушло под воду, в сообщении не уточняются. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют сотрудники компетентных служб.
Ранее в Ормузском проливе произошёл пожар на торговом судне после взрыва. По предварительной информации, в него попал неизвестный снаряд.
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