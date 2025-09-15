Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал

15 сентября 2025, 09:17

Грабитель ворвался в номер женщины в гостинице Нью-Йорка и изнасиловал ее

Фото: iStock/kadmy

В Нью-Йорке произошел инцидент в гостинице Opus в Бейчестере. 29 августа грабитель с ножом ворвался в номер женщины и совершил нападение. Преступник заставил жертву раздеться, а затем изнасиловал ее, сообщает abc7NY.