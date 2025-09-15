Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал
В Нью-Йорке произошел инцидент в гостинице Opus в Бейчестере. 29 августа грабитель с ножом ворвался в номер женщины и совершил нападение. Преступник заставил жертву раздеться, а затем изнасиловал ее, сообщает abc7NY.
После преступления мужчина забрал у женщины 400 долларов (33,5 тысячи рублей) и покинул место происшествия. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его действия как в гостинице, так и в метро. Полиция проводит расследование и ищет свидетелей.
Ранее сообщалось, что в Великобритании анестезиолога Сухейла Анджума обвиняют в том, что он занимался сексом с медсестрой во время хирургической операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
