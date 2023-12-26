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TELE1: В Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападении на туристов

26 декабря 2023, 06:29
Фото: iStock/EvrenKalinbacak

Фото: iStock/EvrenKalinbacak

В Стамбуле задержаны более 90 человек по подозрению в нападении на туристов с целью заставить их оплатить в развлекательных заведениях большие счета. Некоторые дела уже передали в суд, сообщает TELE1.

«В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет, дела некоторых были переданы в суд», — проинформировал телеканал.

Уточняется, что операции против подозреваемых были одновременно проведены в 13 провинциях Стамбула. Предварительно, задержанные брали с туристов в развлекательных заведениях завышенные суммы, отбирали у них мобильные телефоны, кошельки, а тех кто отказывал — избивали.

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В Красноярске неуравновешенный мужчина изрезал соседей ножом из-за шума
СК: В Красноярске неуравновешенный мужчина изрезал соседей ножом из-за шума
26 декабря 2023, 06:39

В Красноярске супруги получили несколько ножевых ранений в результате нападения неуравновешенного соседа. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на СК России по региону.
По словам 28-летнего нападавшего, причиной такого поведения стала громкая музыка, доносившаяся из квартиры пострадавших. Следователи возбудили против молодого человека уголовное дело о покушении на двойное убийство.

В настоящее время мужчину задержали, ему предъявлено обвинения. Вопрос об аресте решается, добавили в СК.

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#уголовное дело
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#ск
#соседи
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В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера по самбо
KP.RU: В Новосибирске неизвестный выстрелил в детского тренера по самбо
26 декабря 2023, 05:33

Фото: iStock/ipopba

В Новосибирске правоохранители разыскивают мужчину, выстрелившего в тренера детской секции. Об этом пишет KP.RU.
Уточняется, что инцидент случился в жилом массиве «Родники». Между неизвестным мужчиной и педагогом произошёл конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в тренера из пистолета и скрылся.

«По словам потерпевшего, во время ссоры неизвестный сделал выстрел в руку. Мужчине оказали первую помощь, ехать в больницу он отказался», — говорится в публикации.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Личность стрелка устанавливается.

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#выстрел
#конфликт
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Shot: В Феодосии произошли взрывы
26 декабря 2023, 04:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Над Феодосией прогремели взрывы, пишет Телеграм-канал Shot.
Предварительно, взрывы произошли из-за работы средств ПВО. Очевидцы сообщают о громких хлопках в районе порта Феодосии и следах дыма в небе над городом.

Ранее на Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта. Тех, кто в это время находился на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.

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На Пермском тракте столкнулись три грузовика, сообщили в ГИБДД
26 декабря 2023, 03:59

Фото: iStock/trendobjects

На трассе Пермь — Екатеринбург 26 декабря столкнулись три грузовика. Об этом пишет URA.RU.
В ГИБДД Свердловской области сообщили, что водитель тягача МАЗ неправильно выбрал скорость, в результате чего наехал на грузовик Kenworth и столкнулся со стоящей машиной «ГАЗель».

«По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство «ГАЗель» NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — цитирует издание слова старшего лейтенанта полиции Рамиль Махмутов


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#гибдд
#скорость
#автомобиль
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В Магадане после смерти восьмилетнего мальчика осудили заведующую детсадом
26 декабря 2023, 03:28

Фото: iStock/Zolnierek

В Магадане суд признал заведующую детским садом виновной в халатности, в результате которой погиб восьмилетний ребёнок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Магаданского городского суда.
Восьмилетний мальчик, гулявший на территории одного из детских садов Магадана, погиб, когда в декабре 2022 года с крыши сошли снежно-ледовые массы.

«Судом установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом – заведующим дошкольным учреждением Магадана, вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что заведующую признали виновной в халатности, повлекшей смерть ребёнка по неосторожности. Суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на три года условно. Её также запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госучреждениях в течение двух лет.

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#суд
#смерть
#мальчик
#детский сад
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МЧС: В Якутии три человека погибли в пожаре в частном гараже
26 декабря 2023, 02:57

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Якутии в результате пожара в частном гараже в Томпонском районе погибли три человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС и прокуратуру.
Уточняется, что пожар случился в поселке Хандыга 25 декабря вечером. На улице Петра Алексеева загорелся деревянный гараж площадью 48 квадратных метров.

Когда возгорание удалось локализовать, спасатели обнаружили на месте происшествия тела трёх мужчин 1968, 1965 и 1962 годов рождения. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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#возгорание
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Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в один миллиард рублей
Fox News: Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в один миллиард рублей
26 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/OlFedv

​В США мужчина с психическим расстройством отсидел 16 лет за преступление, которого он не совершал. Невиновному американцу удалось добиться самой крупной компенсации за всю историю штата Индиана, сообщает Fox News.
Эндрю Ройер из города Элкхарт оказался в тюрьме в 2005 году по обвинению в расправе над 94-летней Хелен Сейлор. Отмечается, что Ройер признался в преступлении. Суд приговорил его к 55 годам тюрьмы.

Через 15 лет адвокаты американца смогли доказать, что признательные показания он давал под давлением. В 2021 году Эндрю Ройер вышел на свободу и подал в суд на полицию и власти города. В декабре мужчина заключил с администрацией Элкхарта мировое соглашение, он получит $11,7 млн (один миллиард рублей).

«Теперь мне денег хватит до конца жизни. Постараюсь помочь семье, как смогу», — цитирует издание слов Эндрю.

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#соглашение
#мужчина
#сша
#полиция
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МЧС: В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш
26 декабря 2023, 00:20

Фото: iStock/DmyTo

В Крыму спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш в Бахчисарайском районе охотничью собаку. Об этом сообщило ГУ МЧС ПФ по региону, уточнив, что животное не пострадало.
Спасатели получили сигнал о помощи 25 декабря утром. По словам хозяина животного, во время прогулки он упустил четвероногого друга из виду и собака не смогла удержаться на краю скалы и скатилась в ущелье.

«Спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

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#спасатели
#животное
#мчс
#собака
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В Петербурге ищут людей, угрожавших матери избитого на парковке бойца СВО
25 декабря 2023, 23:54

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, который был избит после замечания о неправильно парковке.
«22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из соцсетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Заявитель является участником СВО», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Телеграм-канале.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, личности злоумышленников устанавливаются. Также решается вопрос о возбуждении ​уголовного дела.

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#мвд
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#сво
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