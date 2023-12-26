TELE1: В Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападении на туристов

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В Стамбуле задержаны более 90 человек по подозрению в нападении на туристов с целью заставить их оплатить в развлекательных заведениях большие счета. Некоторые дела уже передали в суд, сообщает TELE1.
«В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет, дела некоторых были переданы в суд», — проинформировал телеканал.
Уточняется, что операции против подозреваемых были одновременно проведены в 13 провинциях Стамбула. Предварительно, задержанные брали с туристов в развлекательных заведениях завышенные суммы, отбирали у них мобильные телефоны, кошельки, а тех кто отказывал — избивали.
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Диана Аванесян