В Суэцком заливе затонула морская буровая установка
Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе. Инцидент привел к гибели четырех человек. Еще шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm.
На момент инцидента буровую установку буксировали три судна. По последним данным, удалось спасти 21 член экипажа, хотя издание указывает, что изначально на вышке находился 31 человек.
Происшествие случилось в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное Море. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта подтвердило получение информации от нефтяной компании OSOCO о том, что платформа Adam Marine 12 перевернулась в указанном районе.
Ранее сообщалось, что российская школьница умерла от неизвестного вещества в детском лагере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти девочки. Кроме того, осуществляется проверка качества оказания услуг в детском лагере.
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