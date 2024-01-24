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Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей

24 января 2024, 09:20
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Пенсионер из Черноголовки отдал 800 тысяч рублей преступникам, разыгравшим по телефону мошеннический сценарий о родственнике, ставшем виновником ДТП. Курьера, забравшего деньги, удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

«95-летнего жителю Черноголовки позвонил злоумышленник и, представившись следователем, сказал, что из-за внучки пенсионера произошла ДТП, в котором пострадал молодой человек. И чтобы «отмазать» внучку от уголовной ответственности, надо заплатить 800 тысяч рублей. Пенсионер согласился и отдал деньги пришедшему курьеру», — говорится в сообщении.

Следователи сумели установить личность курьера и задержали его по месту жительства. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Подмосковья. В настоящее время следователи выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивают его подельников.

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#черноголовка
#мошенники
#криминал
#полиция
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В Ленобласти сборщик мебели надругался над 10-летней девочкой
24 января 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Motortion

Полицейские в Ленобласти раскрыли преступление.
РЕН ТВ пишет, что полицейские рассматривали административные материалы в отношении женщины по статье о неисполнении родительских обязанностей. Было установлено, что сожитель женщины в январе 2023 года надругался над её дочерью 2014 года рождения.

Подозреваемый занимался сборкой мебели. Его уже задержали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге 36-летний мужчина захотел распечатать фотографии нарисованных голых детей из аниме и попал в руки сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает «Фонтанка», мужчина направился в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Гранд Каньон» и поднялся на третий этаж, где находится аппарат для печати фотографий. Кто-то из писателей ТЦ заметил детские образы и сообщил полицейским.

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#дети
#родители
#насилие
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В Якутии четыре человека пострадали во время взрыва газа
24 января 2024, 09:02

Фото: istockphoto/vichie81

В городе Томмот в жилом доме взорвался газ.
При взрыве в четырехэтажном доме пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал Shot.

Взрыв газа разбил несколько окон четырехэтажного здания. Двое пострадавших получили ожоги третьей степени. На месте ЧП начали работать сотрудники оперативных служб. Других подробностей о случившемся не приводится.

Ранее в столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка «Дунжингарав» взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает Telegram-канал Readovka. После взрыва загорелись несколько зданий и стоящих неподалёку машин, однако сейчас пожарным удалось почти полностью сбить огонь.

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#якутия
#взрыв
#газ
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Глава Якутии Николаев призвал игнорировать призывы выходить на незаконный митинг
24 января 2024, 08:58

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям Республики с просьбой игнорировать призывы выходить на несогласованный митинг. Об этом он пишет в своем телеграм-канале.

Призывы к выходу на незаконную протестную акцию возникли после убийства местного жителя. Между 23-летней погибшим и 18-летним подозреваемым возник конфликт в одном из ночных клубов города. Позже 23-летний мужчина с помощью Сети узнал адрес оппонента и приехал к нему домой со знакомыми. В результате драки с поножовщиной один человек скончался. Главным подозреваемым в преступлении является уроженец Таджикистана, который является гражданином России.

«К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — заявил глава региона.
Николаев заверил, что дело расследуется под его личным надзором, а на территории региона будут усилены меры общественной безопасности, в том числе по контролю за мигрантами.

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#конфликт
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#митинг
#мужчина
#меры
#николаев
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ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина
В Воронеже в контрабанде 673 кг кокаина обвиняется 21-летняя бывшая студентка
24 января 2024, 08:41

Фото: istock / mofles

В Воронеже следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина 21-летней экс-студентке медицинского колледжа. Об этом информирует ТАСС.

Обвиняемая является уроженкой Алма-Аты, переехавшая жить и учиться в Воронеж. У девушки имеется супруг и маленький ребенок. Родственники обвиняемой рассказали, что она из благополучной семьи и во время академического отпуска работала в ресторане администратором.

Девушка признала вину, выразила раскаяние, и сейчас активно сотрудничает со следствием. Стоимость наркотических средств составляет более 2,5 миллиарда рублей. Наркотики планировалось отправить из Москвы в страны Европейского союза.

Ранее сообщалось, что в Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#наркотики
#ребёнок
#фсб
#обвинение
#семьи
#страны
#девушка
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Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии
24 января 2024, 08:33

Фото: istockphoto/alexeyrumyantsev

Преподаватель семейной экономики из Арканзаса, США занялась сексом с учеником, во время экскурсионной поездки в другой город.
KATV пишет, что педагог 33-летняя Хизер Хэйр из Брайанта признала свою вину в том, что отвезла подростка в другой штат, чтобы вступить с ним в сексуальный контакт. Учительница повезла юношу и трех девушек на экскурсию в Вашингтон весной 2022 года и во время поездки занималась сексом с учеником.

Следствие считает, что отношения Хэйр с юношей длились с 2021 года. Женщина консультировала его и оставила свой личный номер телефона. Потом рассказала парню, что ей якобы приснился сон о том, как занялись сексом и оставила школьнику свой домашний адрес.

За период 2021-22 годах женщина занималась сексом с учеником от 20 до 30 раз у себя дома, в школе и в машине. Сотрудничество со следствием и признание вины помогло педагогу избежать обвинения по более тяжким статьям, но пожизненный тюремный срок всё ещё грозит женщине.

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#школа
#ученики
#учитель
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Губернатор Орловской области Клычков сообщил о новых сбитых беспилотниках ВСУ
24 января 2024, 06:55

Фото: официальный сайт Кремля

Беспилотники обезврежены утром над Орлом, сообщил губернатор области Андрей Клычков. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», — написал Клычков у себя в Telegram-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
#всу
#бпла
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ФСБ: Студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина
24 января 2024, 06:13

Фото: iStock/Roman_Budnyi

Следователи ФСБ предъявили обвинение бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа в покушении на контрабанду кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«21-летней бывшей студентке медицинского колледжа, уроженке Алма-Аты, проживающей в Воронеже, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере)», — отметили в воронежском региональном управлении ФСБ.

Кроме того, правоохранители уточнили, что партию кокаина весом в 673 килограмма она с подельником планировала транзитом перевезти из Москвы в страны ЕС.

В материалах дела не уточняются имя и фамилия обвиняемой, так как сбор доказательств по делу продолжается, однако известно, что она раскаялась в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Сейчас следственные действия находятся в активной фазе, идёт установление всех участников преступления.

Ранее Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности и таможенники при досмотре судна в порту Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли партию кокаина весом более тонны. Стоимость наркотики составляет около 11 миллиардов рублей.

По сообщению телеграм-канала Mash, корабль, на котором был найден контейнер с запрещёнными веществами, прибыл в Северную столицу из Никарагуа. Преступники спрятали около тысячи брикетов с белым порошком в верхней части грузового модуля. Проведенная экспертиза подтвердила, что в упаковках находился наркотик.

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#фсб
#контрабанда
#наркотики
#студенты
#воронеж
#москва
#евросоюз
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Волк, загрызший россиянку в Курганской области, мог быть заражен «зомби-вирусом»
24 января 2024, 05:29

Фото: iStock/hkuchera

Волк, напавший на четырех человек и убивший женщину в районе курорта «Озеро Медвежье» в Курганской области, возможно, был носителем так называемого «зомби-вируса». Об этом пишет газета «Известия».
По словам очевидцев, хищник вел себя странно и имел стеклянные глаза. Некоторые из местных жителей предполагают, что вирус мог быть передан от заболевших им ранее диких косуль, мигрирующих через Курганскую область.

«Зомби-вирус» впервые был выявлен у оленей в американском штате Колорадо. Учёные выявили, что у больных им животных
поражается головной мозг, поведение становится неадекватным. Кроме того,в результате поражения вирусом у них снижается вес, нарушается координация и исчезает страх перед людьми, что приводит к летальному исходу.

Напомним, что 23 января в Петуховском муниципальном округе Курганской области волк зашел в поселок Курорт Озеро Медвежье и напал на четырех человек. Об этом сообщил глава округа Антон Волков в своём Telegram-канале. Хищник растерзал женщину и ранил еще троих человек, пострадавших госпитализировали с укусами. В итое волка ликвидировали, территорию поселка патрулируют сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#курганская область
#волк
#нападение
#женщины
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МЧС: В Челябинской области горит кровля фабрики площадью 3,6 тысяч «квадратов»
24 января 2024, 05:12

Фото: iStock/Distortion_Media

Крупный пожар начался в Челябинской области недалеко от поселка Батуринский — там полыхает кровля мебельной фабрики. В настоящий момент площадь пожара составляет 3600 квадратных метров, сообщает МЧС России в своём официальном Telegram-канале




На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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#челябинск
#пожар
#фабрика
#мчс
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