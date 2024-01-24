Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей

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Пенсионер из Черноголовки отдал 800 тысяч рублей преступникам, разыгравшим по телефону мошеннический сценарий о родственнике, ставшем виновником ДТП. Курьера, забравшего деньги, удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«95-летнего жителю Черноголовки позвонил злоумышленник и, представившись следователем, сказал, что из-за внучки пенсионера произошла ДТП, в котором пострадал молодой человек. И чтобы «отмазать» внучку от уголовной ответственности, надо заплатить 800 тысяч рублей. Пенсионер согласился и отдал деньги пришедшему курьеру», — говорится в сообщении.
Следователи сумели установить личность курьера и задержали его по месту жительства. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Подмосковья. В настоящее время следователи выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивают его подельников.
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