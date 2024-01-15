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В Мурманске полиция завела дело на хулиганов, избивших дубинкой мурманчанина

15 января 2024, 18:00
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

В Мурманске следственные органы полиции возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые жестокого избили местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

«По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сказано в сообщении.
Резонансное видео с избиением было размещено в Сети 12 января. На кадрах молодые люди дубинкой забивают мурманчанина. Пострадавший отказался писать заявление и проходить медосвидетельствование на предмет степени вреда здоровью.


Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился изучить обстоятельства происшествия, а также инициировать вопрос о передаче данных проверки в производство регионального следственного управления ведомства.

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Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции
The Phuket News: в Таиланде пьяный украинец устроил дебош в полицейском участке
15 января 2024, 18:32

Фото: istock / BrianAJackson

В Таиланде задержали украинца, который в состоянии алкогольного опьянения устроит дебош в отделении полиции. Об этом информирует издание The Phuket News.

14 января турист явился в участок курорта Патонг на Пхукете и стал себя неадекватно вести. По словам сотрудников полиции, у мужчины произошла вспышка гнева и он бредил. Украинца взяли под стражу и доставили в местную больницу.

Врачи дали мужчине успокоительные, чтобы он мог прийти в себя. В полиции ждут, когда он отдохнет, чтобы предпринимать дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что в Таиланде утонул украинский турист, когда пытался переплыть расстояние в 600 м между островами Ко Чанг и Ко Ман Най. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#таиланд
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Принадлежащее США судно поразили близ берегов Йемена
Reuters: Американское судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена
15 января 2024, 18:13

Фото: istock / Dikuch

Судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Об этом информирует издание Reuters.
Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило, что американские военные 13 января атаковали радиолокационную станцию хуситов в Йемене. В Пентагоне заявили, что удар был совершенно ракетами «Томагавк» с эсминца ВМФ США USS CARNEY c целью снизить возможности хуситов атаковать морские суда в Красном море.

Напомним, что в ночь на 12 января британские и американские военнослужащие обстреляли особо важные военные объекты йеменских хуситов. Позже обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент страны Джозеф Байден. Отмечается, что повреждения получили более десяти объектов, среди которых площадки для запуска ракет, склады боеприпасов, и другие военные объекты.

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#море
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#йемен
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В Азове полицейский застрелил мужчину, который пытался убить сожительницу
15 января 2024, 17:35

Фото: istock / artolympic

В Азове сотрудник полиции застрелил мужчину, который пытался зарезать свою девушку и её брата. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
По данным издания, вечером 12 января жители дома № 61 на Урицкого услышали крики в одной из квартир и вызвали правоохранителей. Полицейские выбили дверь и застали 43-леьтнего хозяина с ножом во время избиения женщины. Мужчина увидел стражей порядка и наткнулся на одного из полицейских. Мужчина 4 раза ударил ножом в бронежилет, после чего старший сержант выстрелил ему в ноги и грудь. От ранения он погиб на месте.

По факту происшествия возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД задержали преступника, который убил мужчину и снял происходящее на камеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#убийство
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#полицейские
#происшествия
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Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво
В Перми работник «Ленты» выпил виски с полки супермаркета и упал замертво
15 января 2024, 17:00

Фото: istock / pada smith

В Перми работник супермаркета торговой сети «Лента» выпил продававшийся там виски и упал без сознания. Об этом пишет телеграм-канал «Shot проверка».
По данным издания, мужчина взял бутылку с товарной полки и выпил примерно треть содержимого, после чего неожиданно упал на пол. По предварительно информации, у сотрудника остановилось сердце.

Представитель полиции Перми подтвердил изданию РИА Новости информацию о найденном в торговом зале магазина на бульваре Гагарина 44-летнем сотруднике без признаков жизни. Следов насилия полицейские не нашли. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Ранее сообщалось, что под Пермью тела матери и дочери три недели пролежали в заполненной газом квартире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#смерть
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В Великом Новгороде полиция занялась охранником, напавшим на девочку в магазине
15 января 2024, 16:42

Фото: istock / blinow61

В Великом Новгороде сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения охранника на девочку в магазине. Сообщается, что ребенка от агрессора защитил посетители. Сотруднику охраны грозит как минимум административная ответственность. Об этом информирует РИА Новости.

Родители подруг потерпевшей рассказали, что компания из пяти девочек пошла в Fix Price. Они шумели и этим привлекли внимание охранника. Между ним и одной из девочек завязался конфликт. Они спорили на повышенных тонах, сопровождая все нецензурной речью.

Тут охранник разозлился и накинулся на семиклассницу, повалив ее на пол. Девочка успела прикрыть голову рукой и нога охранника попала ей в плечо

В УМВД изданию сообщили, что инцидент произошел вечером 13 января. На место инцидента приехали участковый и сотрудник ПДН. Мать пострадавшей обратилась к полицейским с заявлением и получила направление на медицинское освидетельствование ребенка.

Согласно статье 6.1.1. КоАП РФ (побои) охраннику грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

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#конфликт
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#инцидент
#сотрудники
#девочка
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Россиянки без признаков жизни две недели пролежали в заполненной газом квартире
Под Пермью тела мамы и дочки три недели пролежали в заполненной газом квартире
15 января 2024, 16:30

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Соликамске (Пермский край) мать и дочь без признаков жизни две недели пролежали в затопленной газом квартире. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник издания заявил, что россиянок нашли после сообщений соседей. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и обнаружили лежащих на полу двух женщин. В ходе осмотра заметили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в квартире ощущался запах бытового газа.

По предварительным данным, жительницы Пермского края могли умереть от отравления газом.

Ранее сообщалось, что в Кочубеевском округе Ставропольского края родители нашли тело подростка, захлебнувшегося рвотой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
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#смерть
#отравление
#газ
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В Мытищах горит склад автозапчастей на площади 600 «квадратов»
15 января 2024, 16:28

Фото: Роман Яковлев

В Мытищах тушат пожар на складе автозапчастей. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
«Горит склад автозапчастей. Площадь пожара составляет 600 кв м. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают более 30 человек и восемь единиц специальной техники. Силы и средства наращиваются», – говорится в сообщении.
В подмосковном главке МЧС добавили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован. Распространения огня на близлежащие строения не допущено.

Другие подробности пока не приводятся. Причины пожара выясняются.

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#московская область
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Житель Можайска может получить два года колонии за незаконную охоту на лося
15 января 2024, 16:16

Фото: Istockphoto / Photosbypatrik

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который, не имея лицензии, охотился на лося в подмосковной деревне Бурково. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники полиции задержали в Можайском городском округе местного житель 1985 года рождения. Его подозревают в незаконной охоте. Правоохранители установили, что мужчина, находясь в лесу у деревни Бурково, застрелил лося без лицензии на отстрел животного. В лесу задержанный разделал тушу животного и пытался погрузить в автомобиль», – пояснила Петрова ТАСС.
В этот момент, по её словам, охотника заметил егерь и вызвал полицию.
«С места происшествия изъято ружьё. Своими действиями правонарушитель причинил ущерб государству на 80 тысяч рублей», – добавила Петрова.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку», объявило о самоликвидации
15 января 2024, 15:42

Фото: iStock/claudiodivizia

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, объявило о самоликвидации, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная вечеринка, потрясшая российскую общественность. На праздники с дресс-кодом «almost naked» собрались самые яркие звёзды эстрады, включая Филиппа Киркорова, Анну Асти, Лолиту, Глюкозу и многих других. Засветившиеся на мероприятии звёзды уже понесли наказание, заключающееся в массовой отмене концертов и разрыве рекламных контрактов.

Досталось и главе вечеринки Насте Ивлеевой. За организацию мероприятия на неё подали в суд, однако, свою вину звезда интернета не признала, заявив, что организацией «голой вечеринки» занималось ивент-агентство DEPARTÁMENT.

12 января в едином госреестре юридических лиц у агентства в статусе появилась информация о «принятии решения о ликвидации, формировании комиссии и назначении ликвидатора».

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#мероприятия
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