В Мурманске полиция завела дело на хулиганов, избивших дубинкой мурманчанина

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В Мурманске следственные органы полиции возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые жестокого избили местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.
«По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сказано в сообщении.Резонансное видео с избиением было размещено в Сети 12 января. На кадрах молодые люди дубинкой забивают мурманчанина. Пострадавший отказался писать заявление и проходить медосвидетельствование на предмет степени вреда здоровью.
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Алина Юрчак