В Екатеринбурге пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет

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В Октябрьском районе города Екатеринбург пропали две девочки 14 и 13 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв» на своей странице «ВКонтакте».
Вторая 14-летняя школьница была одета в тёмно-синие джинсы, чёрное худи с капюшоном, чёрную куртку и белые кроссовки.
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