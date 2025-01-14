Телефонные мошенники выманили у подмосковного пенсионера 12 млн рублей и машину

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Более 12 миллионов рублей перевёл 65-летний житель Королёва на счета телефонных мошенников, кроме того, они убедили его продать машину и передать им и эту сумму. Обман вскрылся только когда злоумышленники покусились на квартиру пенсионера. Одного из участников банды удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и Центробанка и убедили собеседника, что неизвестные взломали его аккаунт на сайте госуслуг и получили доступ к счетам, поэтому все деньги в сумме более 12 млн рублей нужно срочно перевести на «безопасный счёт». Мужчина так и сделал. За тем аферисты заставили его продать машину и перевести эти деньги на ещё один «безопасный счёт». Общая сумма ущерба составила свыше 15 млн рублей», — говорится в сообщении.Спустя несколько дней после продажи машины мошенники вновь позвонили пенсионеру и сказали, что теперь кто-то пытается завладеть его квартирой, так что её тоже нужно срочно продать. Пенсионер обратился к риелтору, которого насторожила срочность и низкая цена, так что он обратился в полицию. На осмотр квартиры риелтор пришёл вместе с правоохранителями, которые объяснили пенсионеру, что тот стал жертвой мошенников.
В ходе расследования выяснилось, что потерпевший переводил деньги на счета, принадлежащие жителям другого региона. Подмосковные полицейские отправились в Белгород и там задержали 22-летнего мужчину, который обналичивал переведённые суммы.
Сейчас разыскиваются остальные участники банды, а также выясняется, к каким ещё аналогичным преступлениям они причастны.
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