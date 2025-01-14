Телефонные мошенники выманили у подмосковного пенсионера 12 млн рублей и машину

Более 12 миллионов рублей перевёл 65-летний житель Королёва на счета телефонных мошенников, кроме того, они убедили его продать машину и передать им и эту сумму. Обман вскрылся только когда злоумышленники покусились на квартиру пенсионера. Одного из участников банды удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.