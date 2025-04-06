Telegraph: педофил из Британии работал с детьми на Украине

Фото: iStock/Rafa Jodar
Осужденный педофил из Великобритании работал с детьми на Украине. Об этом пишет The Telegraph.
Им оказался 52-летний Ли Каллаган. Он трудоустроился в благотворительную организацию Siobhan's Trust под именем Джек Морган. Ранее он отбывал срок в тюрьме за ряд преступлений сексуального характера в отношении детей. За решеткой Морган пробыл два года. Как оказалось, организация практически не проверяла биографию британца.
Подозрения возникли у сотрудников после того, как Морган начал хвастаться о вступлении в «Интернациональный легион». После он объявил сбор средств на нужны легиона. Во время своей работы Морган не раз посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев. Представители Siobhan's Trust отметили, что педофил никогда не оставался один во время работы с детьми.
Читайте также:
В Москвы найден труп до смерти избитого младенца
Женщина сняла видео для взрослых с сыном-подростком и отправила его незнакомцу
В Амурской области женщина избивала своих детей и отправляла мужу видео
Подозрения возникли у сотрудников после того, как Морган начал хвастаться о вступлении в «Интернациональный легион». После он объявил сбор средств на нужны легиона. Во время своей работы Морган не раз посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев. Представители Siobhan's Trust отметили, что педофил никогда не оставался один во время работы с детьми.
Читайте также:
В Москвы найден труп до смерти избитого младенца
Женщина сняла видео для взрослых с сыном-подростком и отправила его незнакомцу
В Амурской области женщина избивала своих детей и отправляла мужу видео
Иван Мусатов