Женщина сняла видео для взрослых с сыном-подростком и отправила его незнакомцу

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В Воронежской области женщина сняла на камеру, как занимается сексом с 13-летним сыном, после видео отправила мужчине, с которым недавно познакомилась в социальной сети.
Как сообщает в телеграм-канале РЕН ТВ, мужчина, после того как посмотрел видео, обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Известно, что сын задержанной учится в шестом классе. Его мать не работала и не общалась с мужем. Кроме того, в семье ещё трое детей — два мальчика и девочка.
Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что под Миассом (Челябинская область) школьники заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития раздеться догола на морозе, сняли с ней видео и избили.
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Известно, что сын задержанной учится в шестом классе. Его мать не работала и не общалась с мужем. Кроме того, в семье ещё трое детей — два мальчика и девочка.
Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что под Миассом (Челябинская область) школьники заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития раздеться догола на морозе, сняли с ней видео и избили.
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Анастасия Чубина