В Москвы найден труп до смерти избитого младенца

В Кемерове на балкон местной жительница залетела перепуганная сова, вызволять ее пришлось волонтерам. По словам очевидцев, совы облюбовали многоэтажки на бульваре Строителей некоторое время назад, местные жители не раз встречали их у себя во дворах.