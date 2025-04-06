В Москвы найден труп до смерти избитого младенца

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На северо-западе Москвы найден труп до смерти избитого ребенка, котого мог убить его пьяный дед. Об этом сообщает столичное СК.
«Вечером 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. В прокуратуре отметили, что дедушка малыша был пьян. В квартире находилась бабушка ребенка, которая, предварительно, тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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