Телеведущего Юрия Николаева увезли на скорой

23 октября 2025, 09:55

Mash: телеведущего Юрия Николаева госпитализировали с обострением болезни легких

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Народного артиста России Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





По его данным, 76-летний телеведущий заразился вирусной инфекцией — из-за обострившихся хронических проблем с легкими он начал задыхаться. Артист испытывал трудности с речью и при ходьбе, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение. С такими симптомами он продержался неделю, пока не вызвал скорую.



После девяти дней в больнице состояние ведущего стабилизировалось. На днях его выписали, напомнив, что курение может навредить. Несмотря на запрет, он все так же выкуривает по две пачки в день.



Отмечается, что после выписки артист собирается вернуться к работе. За свое участие в мероприятиях он запрашивает порядка пяти миллионов рублей. При этом каждые 15 минут отходит на перекур.

«Райдер скромный: что дадут, то и съест. Говорит, выступать не будет без чашечки крепкого кофе — при этом бодрящий напиток ему противопоказан по настоянию врачей», — говорится в посте.