Поет на русском и зарабатывает миллионы для Киева: Верку Сердючку отравили на гастроли по Европе
Украинский певец Андрей Данилко, также известный под псевдонимом Верка Сердючка, сможет заработать на гастролях в Европе почти 700 млн рублей. Власти позволили ему покидать страну для работы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Исполнитель дал в европейских городах шесть концертов, каждый из них принес по 530 тысяч евро (примерно 50 млн рублей). Больше всего билетов он смог продать в немецком Людвигсбурге — там команда звезды заработала 730 тысяч евро (примерно 70 млн рублей). Все эти средства направляются на Банковскую. Та, в свою очередь, решает, делиться ими с артистами или нет.
Отмечается, что Данилко собирает полные залы. Большую часть программы составляют песни на русском языке, на нем же певец общается со зрителями. При этом запрет на проведение корпоративов для него пока не сняли.
Ранее сообщалось, что Верка Сердючка может попасть в стоп-лист на въезд в Россию.
