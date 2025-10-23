Поет на русском и зарабатывает миллионы для Киева: Верку Сердючку отравили на гастроли по Европе

23 октября 2025, 08:54

SHOT: Верке Сердючке разрешили выезд за пределы Украины

Андрей Данилко (Верка Сердючка) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Украинский певец Андрей Данилко, также известный под псевдонимом Верка Сердючка, сможет заработать на гастролях в Европе почти 700 млн рублей. Власти позволили ему покидать страну для работы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.