В анусе пациента московской клиники нашли неизвестные препараты

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Неизвестные препараты в прямой кишке пациента обнаружили медики одной из столичных клиник. Об этом сообщает телеканал 360.ru.
Уточняется, что 73-летний мужчина проходил медицинское обследование для проведения операции. Согласно информации источника, врачи готовились приступить к началу операции, как вдруг из пациента вывалился пакет с неизвестными таблетками.
По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Вещества отправлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что 40-летнему жителю столицы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Инцидент произошел в районе Отрадное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Вещества отправлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что 40-летнему жителю столицы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Инцидент произошел в районе Отрадное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова