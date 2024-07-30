Торговали органами: родители поместили дочь в клинику из-за экзаменов и больше ее не нашли

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Родители 17-летней студентки консерватории Глории Мартинес Руис согласились на госпитализации дочери в психиатрическую клинику по настоянию врача. Однако той же ночью, когда девушка была помещена в лечебницу, она бесследно исчезла. О том, что случилось с пациенткой и почему ее не могут найти более 30-ти лет расскажет редакция «Радио 1».
Диагноз студентки
На госпитализации студентки из Аликанта настояли врачи. Они были уверены, что девушка погубит себя и своих близких, если ее не изолировать. Началось все с того, что Глория стала отказываться от еды. Она испытывала постоянное чувство тревоги и предпочитала одиночество. Во время внезапных нервных срывов девушка рвала на себе одежду и ломала мебель. Приступы повторялись чаще, и обеспокоенные родители обратились к психиатру.
После нескольких приемов доктор поставила диагноз – стресс от переутомления. Оказалось, что студентка готовилась к экзаменам и сильно переживала.
Госпитализация Глории
Загородная клиника, куда определили Глорию, находилась в 40 км от Аликанта. В больнице практически не было других пациентов, коридоры были темными и пустыми. Мрачные стены и гнетущая обстановка не смутила отчаявшихся родителей. Они оставили дочь в клинике и отправились домой.
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Дом престарелых
Позже оказалось, что лечащий врач, настоявший на госпитализации девушки, является владельцем клиники. При этом лечебница не имела лицензии на оказание психиатрических услуг и по документам значилась, как дом престарелых.
Побег Глории из больницы
Глория испытала настоящий стресс после госпитализации. Она пыталась выскочить на улицу, кричала и просила отпустить ее к родителям. Санитары ввели пациентке двойную дозу успокоительного, связали по рукам и ногам. Через некоторое время девушка успокоилась и попросилась выйти в уборную. Тогда же она оттолкнула работников клиники, подбежала к окну и выпрыгнула.
Палата Глории располагалась на первом этаже. Однако вокруг здания была густая растительность, а за забором – густой лес. Девушка, находящаяся под действием сильного успокоительного, не могла покинуть территорию клиники самостоятельно.
Поиски пропавшей студентки
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Поиски пропавшей Глории продолжались несколько недель, однако найти ее так и не удалось. Позже одна из коллег заведующей клиникой проговорилась, что к срочной госпитализации девушки показаний не было. Однако этот факт прямо не доказывал вины доктора. Предполагалось, что клиника торговала человеческими органами и молодая девушка подходила по показателям в качестве донора.
Не исключалось также, что врачи могли переусердствовать с уколами, что привело к смерти пациентки.
Однако вина персонала лечебницы в исчезновении студентки так и не была доказана.
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