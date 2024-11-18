Скандинавские страны отправляют гражданам инструкции на случай войны

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После начала специальной операции Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, объявив Россию основной угрозой безопасности европейских стран. Теперь в этих странах начали распространять детализированные инструкции на случай войны.
В понедельник миллионы шведов начали получать брошюры, разосланные государственными властями, в которых объясняется, как действовать в случае военных действий сообщил телеканал BBC.
Подобные инструкции также были опубликованы правительствами Финляндии, Норвегии и Дании. В отличие от Швеции и Норвегии, Финские чиновники решили не тратить «миллионы» на печать физических копий брошюр, а сделать ставку на распространение цифровой версии.
Власти стран связывают выпуск инструкции с изменениями в глобальной безопасности.
Среди советов для граждан — формирование запасов продуктов длительного хранения, таких как консервы, энергетические батончики и макароны, а также медикаментов, включая йодид калия на случай ядерной аварии. В руководствах представлены детальные инструкции о действиях в различных ситуациях. В инструкциях граждан призывают позаботиться о своей безопасности.
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Подобные инструкции также были опубликованы правительствами Финляндии, Норвегии и Дании. В отличие от Швеции и Норвегии, Финские чиновники решили не тратить «миллионы» на печать физических копий брошюр, а сделать ставку на распространение цифровой версии.
Власти стран связывают выпуск инструкции с изменениями в глобальной безопасности.
Среди советов для граждан — формирование запасов продуктов длительного хранения, таких как консервы, энергетические батончики и макароны, а также медикаментов, включая йодид калия на случай ядерной аварии. В руководствах представлены детальные инструкции о действиях в различных ситуациях. В инструкциях граждан призывают позаботиться о своей безопасности.
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Елена Генералова