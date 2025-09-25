Свекор в маске похитил и изнасиловал невестку, а потом предложил подвезти ее до дома
В Португалии 35-летний мужчина похитил и изнасиловал свою невестку. Об этом пишет местная газета Correio da Manhã.
Инцидент произошел ранним утром 9 октября 2023 года. Когда девушка села в автомобиль, в него ворвался свекор в карнавальной маске и сел на заднее сидение. Угрожая ножом, он заставил ее переместиться к нему, завязал ей глаза и руки за спиной. Затем мужчина сел за руль и отвез невестку в безлюдное место, где надругался над ней.
После содеянного насильник потребовал от жертвы 30 тысяч евро, но вскоре отпустил, поверив, что у девушки нет денег. Сам он скрылся на ее машине. Примечательно, что через несколько минут мужчина вернулся уже на своем автомобиле и предложил девушке подвезти ее до дома «как ни в чем не бывало».
В итоге его приговорили к 9 годам тюрьмы и обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 25 тысяч евро.
