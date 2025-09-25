Свекор в маске похитил и изнасиловал невестку, а потом предложил подвезти ее до дома

25 сентября 2025, 18:34

В Португалии свекор изнасиловал невестку, а потом предложил подвезти до дома

Фото: iStock/cirquedesprit

В Португалии 35-летний мужчина похитил и изнасиловал свою невестку. Об этом пишет местная газета Correio da Manhã.