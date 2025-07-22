Тело 20-летней кузины принцев Уильяма и Гарри обнаружили в имении Англии
Тело кузины британских принцев Рози Рош нашли в имении 14 июля
Как сообщают журналисты The Sun, тело студентки Рози Рош, кузины принцев Уильяма и Гарри, обнаружено в фамильном имении в деревне Нортон в Юго-Западной Англии. Полиция не выявила признаков преступления.
Тело 20-летней Рош нашли её мать и сестра 14 июля. Представители полиции подтвердили факт смерти и заявили:
«Расследование начато, но признаки криминального происшествия или участия третьих лиц отсутствуют».Показания будут подтверждены следствием, которое возобновится в октябре. В некрологе, опубликованном родными, девушку называют «невероятной сестрой, дорогой дочерью и внучкой».
По данным издания The Sun, незадолго до трагедии девушка планировала поездку с друзьями. Издание дополнило, что Рози Рош была внучкой дяди принцессы Дианы (1961-1997) и изучала английскую литературу в Даремском университете. Представители королевской семьи отказываются давать комментарии.