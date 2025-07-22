Тело 20-летней кузины принцев Уильяма и Гарри обнаружили в имении Англии

22 июля 2025, 15:01

Тело кузины британских принцев Рози Рош нашли в имении 14 июля

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Как сообщают журналисты The Sun, тело студентки Рози Рош, кузины принцев Уильяма и Гарри, обнаружено в фамильном имении в деревне Нортон в Юго-Западной Англии. Полиция не выявила признаков преступления.





Тело 20-летней Рош нашли её мать и сестра 14 июля. Представители полиции подтвердили факт смерти и заявили:

«Расследование начато, но признаки криминального происшествия или участия третьих лиц отсутствуют».