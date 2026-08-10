Служебные машины загорелись у полицейского участка под Новосибирском
В ночь на 10 августа на территории Краснообского отдела полиции №3 загорелись служебные автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГУ МВД России.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Местные СМИ не исключают, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Дело в том, что похожий инцидент произошёл на этом же месте весной. В материале отмечается, что 22 мая несовершеннолетний парень поджёг две служебные машины, и по этому факту возбудили уголовное дело о теракте.
Ранее «Радио 1» передавало, что 19-летняя гражданка России сбежала из трудового рабства в Мьянме, перебравшись через реку в Таиланд. Её нашли без сознания со множеством синяков и ссадин, сейчас пострадавшая находится в больнице.
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