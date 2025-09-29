Раскрыт возможный регион провокации НАТО против России
Генерал Липовой: НАТО собирается устроить провокацию на границе с Псковом
Европейские страны – члены НАТО могут пойти на провокационные действия против России на границе с Псковской областью, Белоруссией или предпринять попытку организовать блокаду Калининграда. Об этом заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По его словам, главы европейских государств стремятся отвлечь население от внутренних политических и экономических кризисов.
«Европа ищет выход из этого в виде какой-нибудь маленькой победоносной войны. Победоносная война – это блокада Калининграда с захватом Калининграда или развязывание конфликта на границе с Белоруссией, провокационные действия на территории Пскова», – отметил Липовой.Он добавил, что со стороны Прибалтики уже фиксируются подготовительные действия к возможным провокациям. При этом, по мнению генерала, ключевую роль играет Украина, которая, оказавшись в тяжелой ситуации из-за истощения ресурсов, пытается втянуть в конфликт страны Европы.
Ранее в НАТО заявили о планах нарастить военное присутствие в акватории Балтийского моря после сообщений о несанкционированных полётах беспилотников в Дании. В регион направят разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат с системами противовоздушной обороны.