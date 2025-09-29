Раскрыт возможный регион провокации НАТО против России

29 сентября 2025, 10:32

Генерал Липовой: НАТО собирается устроить провокацию на границе с Псковом

Фото: iStock/CatEyePerspective

Европейские страны – члены НАТО могут пойти на провокационные действия против России на границе с Псковской областью, Белоруссией или предпринять попытку организовать блокаду Калининграда. Об этом заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.





По его словам, главы европейских государств стремятся отвлечь население от внутренних политических и экономических кризисов.





«Европа ищет выход из этого в виде какой-нибудь маленькой победоносной войны. Победоносная война – это блокада Калининграда с захватом Калининграда или развязывание конфликта на границе с Белоруссией, провокационные действия на территории Пскова», – отметил Липовой.