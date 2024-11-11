В Подмосковье спортсмен одним ударом убил пенсионера из-за парковки

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В подмосковном Одинцове мужчина одним ударом убил пенсионера из-за парковки, при этом у убийцы даже нет машины. Об этом пишет Baza.
По данным издания, все случилось 15 октября на парковке у дома по улице Чистякова. Роман Мамедов высказал претензии Магалу, что тот постоянно перекрывает автомобили соседей. В итоге конфликт перерос в драку. Рядом был 61-летний отец Магала, который не смог стоять в стороне и попытался вступиться за сына.
Мамедов ударил пожилого мужчину. Тот упал и ударился затылком об асфальт. Больше пенсионер не встал. Он умер на месте еще до приезда скорой помощи.
Родные погибшего говорят, что Мамедов занимается боями. Другие соседи также часто жалуются на его агрессивное поведение. После смертельной драки, по словам жителей дома, спортсмен хвалился, что дал взятку, чтобы его отправили под домашний арест.
В настоящее время на Мамедова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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Мамедов ударил пожилого мужчину. Тот упал и ударился затылком об асфальт. Больше пенсионер не встал. Он умер на месте еще до приезда скорой помощи.
Родные погибшего говорят, что Мамедов занимается боями. Другие соседи также часто жалуются на его агрессивное поведение. После смертельной драки, по словам жителей дома, спортсмен хвалился, что дал взятку, чтобы его отправили под домашний арест.
В настоящее время на Мамедова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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Элина Позднякова