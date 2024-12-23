Полиция задержала мужчину, угрожавшего напасть с ножом на рождественской ярмарке

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Полиция немецкого города Бремерхафен объявила о задержании мужчины, который угрожал совершить нападение с ножом на посетителей рождественской ярмарки. Об этом пишет РИА Новости.
В социальных сетях начало распространяться видео, на котором данный человек заявляет о своем намерении совершить тяжкое преступление. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на полученную информацию и незамедлительно начали расследование. В воскресенье вечером задержанный был найден и арестован в одном из районов города. Следствие продолжается.
По имеющимся данным, мужчина угрожал, что 25 декабря на рождественской ярмарке он будет резать любого, «кто выглядит как араб или южанин». Тем не менее, полиция уверяет, что в данный момент для населения нет опасности.
Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. В результате различные травмы получили пять человек.
До этого появилась информация, что Жителя Кингисеппа (город в Ленинградской области) вывезли в лес, раздели и избили. Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», о случившемся пострадавший сообщил полиции утром 22 декабря.
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По имеющимся данным, мужчина угрожал, что 25 декабря на рождественской ярмарке он будет резать любого, «кто выглядит как араб или южанин». Тем не менее, полиция уверяет, что в данный момент для населения нет опасности.
Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. В результате различные травмы получили пять человек.
До этого появилась информация, что Жителя Кингисеппа (город в Ленинградской области) вывезли в лес, раздели и избили. Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», о случившемся пострадавший сообщил полиции утром 22 декабря.
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Дарья Осипова