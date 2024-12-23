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Полиция задержала мужчину, угрожавшего напасть с ножом на рождественской ярмарке

В Бремерхафене задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Полиция немецкого города Бремерхафен объявила о задержании мужчины, который угрожал совершить нападение с ножом на посетителей рождественской ярмарки. Об этом пишет РИА Новости.
В социальных сетях начало распространяться видео, на котором данный человек заявляет о своем намерении совершить тяжкое преступление. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на полученную информацию и незамедлительно начали расследование. В воскресенье вечером задержанный был найден и арестован в одном из районов города. Следствие продолжается.

По имеющимся данным, мужчина угрожал, что 25 декабря на рождественской ярмарке он будет резать любого, «кто выглядит как араб или южанин». Тем не менее, полиция уверяет, что в данный момент для населения нет опасности.



Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. В результате различные травмы получили пять человек.

До этого появилась информация, что Жителя Кингисеппа (город в Ленинградской области) вывезли в лес, раздели и избили. Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», о случившемся пострадавший сообщил полиции утром 22 декабря.

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#полиция
#преступление
#расследование
Депутата облдумы Сахалина извинился за устроенный в самолете скандал
23 декабря 2024, 11:59

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Депутата Сахалинской областной думы Александра Понажева сняли с авиарейса за скандал, после чего в своем Telegram-канале он записал видеообращение с извинениями.
Ранее в сети появилось видео, где Понажев громко возмущается условиями полета. На кадрах депутат заявил, что может позволить себе летать бизнес-классом, однако хочет летать вместе с народом. В то же время он заявил, что «не хочет лететь ни с кем».

Позже он опубликовал видео с извинениями.

«Я вел себя некрасиво и неподобающе. Так не может вести себя человек, а тем более депутат. Хочу принести искренние извинения за свое поведение, которое было вызвано эмоциональной усталостью из-за командировки. Целиком и полностью признаю свою вину», — сказал Понажев.

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#депутат
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В Москве банда подростков толпой избила школьника и шантажировала его сестру
23 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/ mrohana

В Москве банда подростков толпой избила 14-летнего школьника и стала шантажировать его сестру. Это сообщил РЕН ТВ отец потерпевших.
Отец пострадавших детей рассказал, что недавно его сын вернулся домой с разбитым носом, но сообщил родным об избиении. Мальчик назвал случившееся с ним ерундой. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга.

Позднее сестра пострадавшего нашла в социальных сетях видеозапись, на которой избивают её брата. Потом родители мальчика написали заявление в полицию. После начала разбирательства члены банды подростков узнали номер телефона старшей сестры школьника. Они стали требовать отозвать заявление из правоохранительных органов, угрожая ей.

«Старший из них находится под домашним арестом, у него браслет на ноге или на руке. Они просто запугивают район. У нас даже недавно был разговор, как называются люди, которые в торговых центрах подбегают к двоим впятером и их бьют», — поделился отец пострадавших детей.

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Тело экс-замначальника УФСКН Андреева найдено в коттедже
СК: в Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН
23 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/shironosov

В Ордынском районе Новосибирской области было обнаружено тело Андрея Андреева, бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следственное управлении СК РФ по Новосибирской области.
Уголовно-процессуальная проверка уже начата, следователи проводят тщательный осмотр места происшествия, пытаясь установить обстоятельства его загадочной смерти.

Андреев стал известен после своего задержания в 2010 году по делу о новосибирском преступном сообществе, возглавляемом Александром Труновым. В этом громком деле фигурировали также высокопоставленные чиновники, включая бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина и его отца. В 2015 году Андреев был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но позже срок был сокращен до семи лет, и в 2016 году он вышел по условно-досрочному освобождению.

Напомним, что с момента упразднения ФСКН в 2016 году, ее функции были переданы МВД.

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В Челябинске на рабочем складе мигранты открыли нелегальную молельную

В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами
#мвд
#следователи
#происшествия
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Мертвого новорожденного обнаружили в туалете придорожной столовой в Забайкалье
23 декабря 2024, 11:36

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете придорожной столовой в Забайкальском крае. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Согласно сообщению, из поселка Первомайский в Читу направлялся автобус. Он остановился у кафе «Транзин». Во время остановки одна из пассажирок родила в туалете ребенка и выкинула его в туалет.

Когда автобус доехал до Читы, пассажиров встретили полицейские. Всех женщин отправили на медицинский осмотр.

Издание Чита.ру пишет, что источник в правоохранительных органах подтвердил данную информацию. Также в пресс-службе Министерства здравоохранения подтвердили факт смерти младенца.

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#мигрант
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#девочка
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В Челябинске на рабочем складе мигранты открыли нелегальную молельную
23 декабря 2024, 11:21

Фото: iStock/ Ibrakovic

В Челябинске на рабочем складе мигранты открыли нелегальную молельную, сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД России.
Представители ведомства обратили внимание, что силовики обнаружили её в подсобном помещении во время объявленной в Челябинске проверки.

«Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»)», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел.

Ещё силовики проверили порядка 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность нахождения на территории Российской Федерации и причастность к противоправной деятельности. Три иностранных гражданина в скором времени будут выдворены за пределы страны.

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#мвд
#проверки
#следователи
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#коап
#рф
#мигранты
#челябинск
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В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами
У мыса Такиль до Крымского моста обнаружено загрязнение нефтепродуктами
23 декабря 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Загрязнение нефтепродуктами фиксируется в Чёрном море у мыса Такиль (от входа в Керченский пролив) до Крымского моста, сообщил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.
«Скорее всего, на берег попадает, точно сказать сложно», — цитирует слова Станичного ТАСС.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. По информации Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. Один из моряков погиб, остальные были эвакуированы.

По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате крушения в акватории Чёрного моря произошёл разлив нефтепродуктов.

Сейчас ликвидируют последствий экологической катастрофы.

Как ранее сообщили в МЧС Кубани, протяжённость берега Чёрного моря в регионе, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 км. В Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, в Темрюкском районе — 10 км.

В Краснодарском крае 20 декабря были зафиксированы повторные выбросы мазута на берег.

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#чёрное море
#анапа
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#крым
#катастрофа
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В Новосибирской области следователи завели дело в отношении сотрудников Минпромторга
23 декабря 2024, 11:03

Фото: iStock/ Elena Chelysheva

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело против сотрудников Минпромторга региона из-за нарушений при государственных закупках. Об этом РИА Новости рассказали в прокуратуре области.
В отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства Юрии Воробьеве и главы управления экономики и финансов ведомства Наталье Зыряновой завели дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации («Превышение должностных полномочий»).

Следствие полагает, что должностные лица предоставили конфиденциальные данные о будущих закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.

Против неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи обнаружили, что в рамках исполнения государственных контрактов чиновники совершили аферу на сумму не менее 150 миллионов рублей.

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#новосибирская область
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В Москве при столкновении автобуса и маршрутки пострадали пять человек
23 декабря 2024, 10:59

Фото: istockphoto/conejota

На юго-западе Москвы пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. В результате различные травмы получили пять человек.
Авария произошла на Профсоюзной улице в районе выезда на Московскую кольцевую автодорогу неподалёку от Ясенево, сообщает телеграм-канал МЧС. Участниками ДТП стали автобус № 804 маршрутное такси. Разлива топлива не произошло. Водитель маршрутки оказался заблокирован в кабине, для его извлечения сотрудникам экстренных служб пришлось применить специальное оборудование.

После деблокирования пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Остальным пассажирам, получившим лёгкие травмы, помощь оказана на месте. Сотрудники дорожной автоинспекции выясняют все обстоятельства подробности происшествия.

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#сотрудники
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В Подмосковье автомеханик угнал оставленный для ремонта автомобиль
23 декабря 2024, 10:48

Фото: istockphoto.com/fermate

Приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали полицейские Дмитровского городского округа по подозрению в угоне машины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, владелец машины передал подозреваемому свой автомобиль для ремонта. Злоумышленник завёл машину отданными ему ключами и скрылся на ней. Ущерб составил около миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели обнаружить угнанную машину и вернули её потерпевшему. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что жителя Ленинградской области вывезли в лес и избили из-за стрижки.

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#дмитровский городской округ
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