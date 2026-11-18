В Ростовской области супругов убили в собственном доме
В Ростовской области супругов жестоко убили в собственном доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Накануне в доме на улице 8 Марта были найдены тела 60-летнего мужчины и его 59-летней жены. На место трагедии прибыли сотрудники следственного управления и эксперты-криминалисты.
В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии малолетнюю дочь россиянина изрезали ножом на детской площадке. Инцидент произошел в парке Myers Park. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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