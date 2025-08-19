В Петербурге мужчины ранили курьера из травмата после спора из-за мопеда
В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на 16-летнего курьера и ранили его из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24».
Конфликт произошёл из-за того, что злоумышленники попытались забрать чужой мопед, припаркованный у одного из заведений. По данным правоохранительных органов, 45-летний уроженец Армении и его 37-летний знакомый без разрешения сели на мопед, принадлежавший курьерской службе.
Когда подросток попытался остановить их, один из нападавших достал оружие и выстрелил в него. Подозреваемых оперативно задержали. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Состояние пострадавшего уточняется.
