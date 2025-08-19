В Петербурге мужчины ранили курьера из травмата после спора из-за мопеда

19 августа 2025, 12:41

В Петербурге задержали мужчин, которые стреляли по курьеру из-за мопеда

Фото: Istock/gsagi

В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на 16-летнего курьера и ранили его из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24».