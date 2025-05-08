Тело модели несколько дней пролежало в душе: Силавве Нокс из Замбии найден мёртвым в центре Москвы

Фото: iStock/Boris Ipatov
В центре Москвы обнаружен мёртвым фотомодель из Замбии. Тело молодого человека несколько дней пролежало в съёмной квартире.
27-летний Силавве Нокс работал в России преподавателем английского языка и моделью. Несколько дней назад он перестал выходить на связь и не явился на работу, а последняя активность в соцсетях и мессенджерах датируется концом января, пишет Telegram-канал SHOT.
Тревогу забила одна из его коллег по модельному агентству, которая и обратилась в полицию. На следующий день правоохранители вместе с хозяйкой квартиры попытались попасть внутрь, однако дверь была заперта изнутри. Квартиру вскрыли спасатели. Тело молодого человека обнаружили в душевой кабине, при этом он был одет.
В настоящее время выясняются причины смерти мужчины. Известно, что он страдал от сахарного диабета и регулярно проходил лечение в клинике.
Нокс окончил Финансовый университет при правительстве России по направлению международные финансы. По специальности он не работал, но регулярно участвовал в фотосессиях. Вероятно, именно в этом направлении он и планировал развиваться.
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Тревогу забила одна из его коллег по модельному агентству, которая и обратилась в полицию. На следующий день правоохранители вместе с хозяйкой квартиры попытались попасть внутрь, однако дверь была заперта изнутри. Квартиру вскрыли спасатели. Тело молодого человека обнаружили в душевой кабине, при этом он был одет.
В настоящее время выясняются причины смерти мужчины. Известно, что он страдал от сахарного диабета и регулярно проходил лечение в клинике.
Нокс окончил Финансовый университет при правительстве России по направлению международные финансы. По специальности он не работал, но регулярно участвовал в фотосессиях. Вероятно, именно в этом направлении он и планировал развиваться.
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Анастасия Чинкова