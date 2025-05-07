Появилась информация о мочившихся в гробы российских похоронщиках

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В Кургане сотрудники одного из похоронных агентств обвиняются в нападении на конкурирующую организацию. Как сообщает издание «URA.RU» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам, инцидент произошел в помещении ритуальной фирмы.
По информации, трое молодых людей, предположительно имеющих криминальное прошлое, ворвались в офис конкурентов. Они не только напугали клиентов, но и устроили настоящий хаос: раскидали могильные кресты и совершили акты вандализма, мочась в гробы.
На данный момент официальные комментарии от правоохранительных органов по данному инциденту не поступали. Однако информация о происшествии уже вызвала широкий резонанс в местных СМИ и среди жителей города.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае начался судебный процесс по делу о гибели четверых детей, которые в сентябре прошлого года отравились дихлофосом.
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На данный момент официальные комментарии от правоохранительных органов по данному инциденту не поступали. Однако информация о происшествии уже вызвала широкий резонанс в местных СМИ и среди жителей города.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае начался судебный процесс по делу о гибели четверых детей, которые в сентябре прошлого года отравились дихлофосом.
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Дарья Осипова