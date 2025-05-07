Российского коммерсанта залили бетоном из-за долгов

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В Каслях Челябинской области в СНТ «Тихомировка» было найдено тело мужчины, залитое в бетон, сообщает агентство URA.RU.
По предварительным данным, жертвой преступления стал директор местной дорожной компании, который имел долги на сумму несколько миллионов рублей перед подрядчиками.
Тело было обнаружено в колодце на частном участке, что вызвало широкий общественный резонанс. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту убийства и начали активный поиск подозреваемых.
Ранее стало известно, что в Кургане сотрудники одного из похоронных агентств обвиняются в нападении на конкурирующую организацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Тело было обнаружено в колодце на частном участке, что вызвало широкий общественный резонанс. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту убийства и начали активный поиск подозреваемых.
Ранее стало известно, что в Кургане сотрудники одного из похоронных агентств обвиняются в нападении на конкурирующую организацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова