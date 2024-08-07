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Тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что труп мужчины с гнилостными изменениями обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке. Он был накрыт ковром. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковной Лобне произошел взрыв. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.
До этого в Москве семнадцатилетнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Его госпитализировали с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После стало известно, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила школьника.
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Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковной Лобне произошел взрыв. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.
До этого в Москве семнадцатилетнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Его госпитализировали с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После стало известно, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила школьника.
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Дарья Осипова