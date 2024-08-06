Появились новые подробности о российских туристках, которые подрались с полицией в Турции

Фото: iStock/Amorn Suriyan
Подравшиеся с полицией в аэропорту в Турции туристки теперь живут на улице. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти.
По данным канала, с обеих женщин сняли все обвинения. Однако консул сообщил о новом судебном заседании, на котором Светлане и Юлии, по предварительным данным, выпишут штраф. Оно, вероятно, состоится в декабре.
У туристок не осталось денег, они пять дней жили на улице. Два дня женщины спали на пляже, а недавно местные жители посоветовали им жильё в заброшенном доме, но там они не могут оставаться долго. По словам россиянок, если полицейские их поймают, снова задержат и привлекут, но уже за бродяжничество.
Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из изолятора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, с обеих женщин сняли все обвинения. Однако консул сообщил о новом судебном заседании, на котором Светлане и Юлии, по предварительным данным, выпишут штраф. Оно, вероятно, состоится в декабре.
У туристок не осталось денег, они пять дней жили на улице. Два дня женщины спали на пляже, а недавно местные жители посоветовали им жильё в заброшенном доме, но там они не могут оставаться долго. По словам россиянок, если полицейские их поймают, снова задержат и привлекут, но уже за бродяжничество.
Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из изолятора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова