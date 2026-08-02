В Новосибирской области двое набросились на прохожего после того, как он вмешался в конфликт
В Новосибирской области произошёл жестокий конфликт, в результате которого мужчина оказался в больнице после попытки заступиться за незнакомую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
По словам очевидцев, прохожий увидел, как двое мужчин начали агрессивно вести себя по отношению к женщине, и решил вмешаться. После этого злоумышленники переключили внимание на него и напали вдвоём.
Как утверждают свидетели, мужчину сначала избивали руками и ногами, а затем в ход пошла палка — нападавшие нанесли ему несколько ударов дубинкой. После этого один из них достал нож и ранил потерпевшего.
Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, а правоохранители начали поиски подозреваемых. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, личности нападавших выясняются.
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