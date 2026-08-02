В Новосибирской области двое набросились на прохожего после того, как он вмешался в конфликт

02 августа 2026, 21:47

Мужчину избили и ранили за попытку защитить женщину в Новосибирской области

Фото: Istock / Paul Bradbury

В Новосибирской области произошёл жестокий конфликт, в результате которого мужчина оказался в больнице после попытки заступиться за незнакомую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».