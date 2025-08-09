Тело обнаружили в казахстанском озере, куда упал военный вертолёт
В Сорбулакском водохранилище, куда ранее предположительно упал военный вертолет Eurocopter EC145, спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна и человеческое тело. Об этом сообщило Минобороны Республики Казахстан, передаёт ТАСС.
Отмечается, что в ходе подводных работ военнослужащими на глубине около 14 метров были найдены частичные фрагменты вертолёта и тело одного из членов экипажа. Сейчас проводится процедура опознания.
В поисково-спасательной операции были задействованы 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотников, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчёты. После неудачных попыток обнаружить обломки с воздуха и с поверхности, было принято решение о начале глубоководных работ.
Напомним, военный вертолет с тремя членами экипажа исчез с радаров ранее на этой неделе во время планового учебно-тренировочного полёта. Связь с экипажем прервалась вскоре после взлёта. Причины крушения устанавливаются, следствие рассматривает несколько версий, включая техническую неисправность.
Поисковые работы продолжаются, судьба двух оставшихся членов экипажа пока неизвестна. Власти Казахстана выразили соболезнования родным и близким погибших.
