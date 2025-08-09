Тело обнаружили в казахстанском озере, куда упал военный вертолёт

09 августа 2025, 12:38

Фото: iStock/camptoloma

В Сорбулакском водохранилище, куда ранее предположительно упал военный вертолет Eurocopter EC145, спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна и человеческое тело. Об этом сообщило Минобороны Республики Казахстан, передаёт ТАСС.