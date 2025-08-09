Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке выросло до 36 человек
Число пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке возросло до 36 человек, из них 22 доставлены в больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал о 27 госпитализированных, из которых 21 находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Напомним, инцидент произошел в кирпичном здании на улице Технической. Предварительная причина — разгерметизация трубопровода при подготовке к плановому ремонту. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
