Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке выросло до 36 человек

09 августа 2025, 12:25

Фото: iStock/Iulianna Est

Число пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке возросло до 36 человек, из них 22 доставлены в больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.