Достижения.рф

Сильный хлопок неизвестного происхождения выбил окно в доме под Краснодаром

Фото: iStock/Standart

В субботу утром в посёлке Российском в Краснодарском крае произошёл сильный хлопок, в результате которого выбило окно вместе с рамой в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передаёт «Коммерсантъ Краснодар».



Сигнал о происшествии поступил в 08:18. Инцидент произошёл на шестом этаже. По словам очевидцев, ударной волной выбило стекло и раму, но возгорания или задымления не последовало.

Уточняется, что здание не подключено к системе газоснабжения, что исключает версию взрыва бытового газа.

На месте работают специалисты экстренных и коммунальных служб. Причины хлопка выясняются. Пострадавших в результате инцидента нет, однако жильцы временно эвакуированы из пострадавшего подъезда на время обследования конструкций.

Власти пообещали оперативно информировать население о результатах проверки.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0