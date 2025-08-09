Сильный хлопок неизвестного происхождения выбил окно в доме под Краснодаром

09 августа 2025, 12:20

Фото: iStock/Standart

В субботу утром в посёлке Российском в Краснодарском крае произошёл сильный хлопок, в результате которого выбило окно вместе с рамой в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передаёт «Коммерсантъ Краснодар».