Сильный хлопок неизвестного происхождения выбил окно в доме под Краснодаром
В субботу утром в посёлке Российском в Краснодарском крае произошёл сильный хлопок, в результате которого выбило окно вместе с рамой в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передаёт «Коммерсантъ Краснодар».
Сигнал о происшествии поступил в 08:18. Инцидент произошёл на шестом этаже. По словам очевидцев, ударной волной выбило стекло и раму, но возгорания или задымления не последовало.
Уточняется, что здание не подключено к системе газоснабжения, что исключает версию взрыва бытового газа.
На месте работают специалисты экстренных и коммунальных служб. Причины хлопка выясняются. Пострадавших в результате инцидента нет, однако жильцы временно эвакуированы из пострадавшего подъезда на время обследования конструкций.
Власти пообещали оперативно информировать население о результатах проверки.
