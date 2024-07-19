Боец Шакирьянов спас от обстрела ВСУ станцию спутниковой связи

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В Минобороны РФ отметили, что благодаря смелости и решительности Семена Шакирьянова удалось уберечь станцию от осколков и не допустить перебоев в системе управления.
Сержант Семен Шакирьянов, рискуя своей жизнью, спас станцию связи от осколков во время украинской атаки.
Благодаря подвигу сержанта Шакирьянова, станция не пострадала, и система управления не была нарушена.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики вошли в Калиновку, обойдя Часов Яр с северной стороны.
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«Как сообщает Министерство обороны РФ, участок обороны, который удерживал Семен, подвергся мощному артиллерийскому обстрелу. Понимая, что без связи с командованием его группа не сможет оперативно координировать свои действия, Семен снял свой бронежилет и накрыл им станцию спутниковой связи, чтобы защитить её от осколков», — сообщили в ТАСС.
Благодаря подвигу сержанта Шакирьянова, станция не пострадала, и система управления не была нарушена.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики вошли в Калиновку, обойдя Часов Яр с северной стороны.
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Мира Полтева