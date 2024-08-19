Тело пенсионера и избитую до полусмерти женщину обнаружили в доме в Новой Москве

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Труп пенсионера, а также избитую до полусмерти пожилую женщину обнаружили в частном доме, расположенном в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по столице.
Уточняется, что инцидент случился в понедельник, 19 августа, в Ярцево. Как проинформировали в московской прокуратуре, погибший 1940 г.р.
В настоящий момент проводится проверка, причастные к нападению на пенсионеров разыскиваются.
Перед этим сообщалось о раскрытии дела об убийстве мужчины в Березовке Красноярского края, датированного 2001 годом.
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«Также обнаружена женщина 1942 г.р. с телесными повреждениями в области головы. Она госпитализирована в тяжелом состоянии», — сказано в публикации.
В настоящий момент проводится проверка, причастные к нападению на пенсионеров разыскиваются.
Перед этим сообщалось о раскрытии дела об убийстве мужчины в Березовке Красноярского края, датированного 2001 годом.
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Никита Кротов