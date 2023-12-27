Москвичи пережили кровавый «потоп» из-за мертвого соседа сверху

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На западе Москвы на улице Багрицкого жильцы дома пожаловались на необычный потоп — их квартиру залило кровью соседа сверху. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах», — рассказал источник телеканала.Они обратились к полицейским. Прибывшие на месте правоохранители выяснили, что в квартире, находящейся этажом выше, вторую неделю лежит тело 60-летнего соседа. По их словам, погибший злоупотреблял алкоголем.
Ранее сообщалось, что в Иркутске на территории частного домовладения обнаружили тела преподавательницы начальных классов и мужчины обнаружили в гараже на территории частного домовладения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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