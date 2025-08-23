Достижения.рф

В ЛНР шестеро человек погибли в огненной ловушке, среди них — двое детей

Фото: Istock/Bilanol

В посёлке Успенка Лутугинского района произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает МЧС России.



По предоставленной информации, сообщение о возгорании поступило своевременно, однако на момент прибытия пожарных подразделений строение было полностью охвачено огнём. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела шестерых погибших. Среди погибших — двое детей в возрасте 10 и 11 лет.

Для ликвидации чрезвычайного происшествия были задействованы семь сотрудников и две единицы спецтехники. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются дознавателями.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Туле, где пожар в жилом доме унёс жизнь маленького ребёнка.

Ольга Щелокова

