В ЛНР шестеро человек погибли в огненной ловушке, среди них — двое детей

23 августа 2025, 10:42

В ЛНР при пожаре в частном доме погибли шесть человек, включая двоих детей

Фото: Istock/Bilanol

В посёлке Успенка Лутугинского района произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает МЧС России.