Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Тело поэта Рустема Аубакиирова найдено в реке в Казани

Тело поэта Рустема Аубакиирова найдено в реке в Казани

Фото: istockphoto/Aleksey Matrenin

Фото: istockphoto/Aleksey Matrenin

Известный поэт из Татарстана Рустем Аубакиров найден мёртвым. Его тело обнаружено в реке Казанке в одном из районов столицы республики.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации ведомства, поэт без признаков жизни был найден в районе улицы Гаврилова. Пропал Аубакиров в пятницу 3 января, когда отправился на лыжную прогулку по реке. 44-летнего мужчину искали сотрудники экстренных служб и волонтёры, однако нашли его уже мёртвым.

Тело поэта было обнаружено в реке в 50 метрах от берега на пятиметровой глубине. Скорее всего, он не заметил промоину, припорошенную снегом, провалился в неё и утонул.



Рустем Аубакаров был одним из самых ярких выпускников филологического факультета Казанского федерального университета. Он являлся постоянным участником литературных студий, лауреатом поэтических конкурсов.

Читайте также:

Студент покончил с собой под давлением украинских мошенников

В Иркутской области ребёнок насмерть разбился на снегоходе

Американская блогерша Killadamente умерла, подавившись едой за ужином
#мчс
#поэт
#волонтеры
#сотрудники
#татарстан
#казань
В Челнах расторгли контракт с тренером из видео с избиением мальчика в детсаду
11 января 2025, 15:18

Фото: iStock/kieferpix

Мэрия Набережных Челнов прокомментировала скандальное видео с избиением мальчика его сверстниками в детском саду по указке тренера якобы за провинность, заявив, что контракт с мужчиной расторгнут. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации города.
Отмечается, что видео было записано еще в октябре 2024 года. В то время в детском саду проводили платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем.
«После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились», — приводят заявление мэрии.
В администрации заверили, что конфликт между родителями ребенка и руководителем клуба уже урегулировали.

Читайте также:

Малыш плакал один в раздевалке: жестокость и национальные конфликты вскрылись в российском детсаду

25-летний чемпион России по борьбе пришел на сомнительную вписку и умер: кто оказался убийцей, подробности

Рождественское застолье закончилось кошмаром: 66-летний россиянин сотворил непоправимое со своей снохой, подробности
#конфликт
#договор
#видео
#заявление
#избиение
#детсад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Саратова введены временные ограничения полётов
11 января 2025, 14:29

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту Гагарин в Саратове введён в действие режим «Ковёр». Он подразумевает временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщили сотрудники Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В ведомстве отметили, что пилоты и сотрудники наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. О прекращении действия плана «Ковёр» будет сообщено дополнительно.

Утром 11 января временное ограничение на полёты вводилось также в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы атак беспилотников. Позже все ограничения были сняты.

Читайте также:

ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобёр» с более 100 кг взрывчатки

Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА

Аэропорты Ижевска, Казани и Перми вернулись к работе в штатном режиме
#ограничение
#рейсы
#полеты
#ограничения
#меры
#пилоты
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чёрные ящики самолёта Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до катастрофы
11 января 2025, 13:56

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Власти Южной Кореи извлекли бортовые самописцы («чёрные ящики») из разбившегося в аэропорту Муан самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Выяснилось, что они прекратили вести запись за четыре минуты до катастрофы.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство транспорта страны. Ранее директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван заявил, что специалисты расшифровали данные одного из самописцев с потерпевшего крушение воздушного судна, тогда как на расшифровку записи со второго потребуется больше времени из-за повреждений.

Выяснилось, что чёрные ящики перестали вести запись примерно за четыре минуты до того, как самолёт разбился при посадке в аэропорту Муан. Кроме того, в кабине перестали работать диктофоны. Чтобы выяснить причину прекращения ведения записи самописцами, будет проведено специальное расследование.

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года. Экипаж лайнера пытался осуществить посадку на фюзеляж из-за неисправности шасси, но скорость оказалась слишком высокой и самолёт разбился. Из 181 человека, находившихся на борту, погибли 179.

Читайте также:

Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался

Специалисты извлекли данные чёрного ящика с упавшего в Южной Корее самолёта

Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее
#самолет
#скорость
#данные
#специалисты
#авиакомпании
#расследование
#крушение
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сочи произошло несколько землетрясений
В Сочи утром в субботу произошло несколько землетрясений магнитудой 3,5
11 января 2025, 10:40

Фото: iStock/Petrovich9

Несколько землетрясений магнитудой 3,5 произошли в Сочи ранним утром субботы, 11 января, в течение нескольких часов. Об этом сообщила РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.
По ее словам, причиной является рост молодых гор Кавказа. Карпович отметила, что приблизительный очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.

Землетрясения жители города ощущали по-разному, поскольку это зависит от высоты и основания зданий, заключила глава сейсмологической станции курорта.

Читайте также:

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой в 5,7 балла

В Хельсинки на Рождество случилось самое сильное в истории города землетрясение
#жители
#рост
#станции
#землетрясение
#землетрясения
#сочи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 11 человек
CNN: По меньшей мере 11 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии
11 января 2025, 10:07

Фото: iStock/ankarb

Возросло число жертв лесных пожаров в Калифорнии. Об этом информирует телекомпания CNN.
Уточняется, что жертвами страшных пожаров стали по меньшей мере 11 человек. Согласно предварительным данным, 5 из них пострадали в районе Палисейдс, 6 — при пожаре «Итон».

Власти штата предупредили, что не смогут определить точное число пострадавших, пока правоохранители не достигнут возможности безопасно посещать районы, где есть оборванные линии электропередачи, утечки газа и иные опасности.

Напомним, природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине текущей недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона.

Читайте также:

«Малибу уже не существует»: россиянин рассказал о страшных пожарах в Лос-Анджелесе

В Калифорнии дотла сгорел дом Хантера Байдена из-за разрушительных пожаров

Лос-Анджелес в огне: сгорел дом Ди Каприо, уничтожен элитный район, есть погибшие
#дом
#погибшие
#природные пожары
#человек
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два украинских пилота признали вину в ядерном терроризме
Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали показания по делу о терроризме
11 января 2025, 07:43

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Два украинских пилота признали вину в подготовке террористического акта на территории РФ с использованием так называемой «ядерной бомбы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, которые были задержаны в 2023 году, дали признательные показания о планируемых ГУР Минобороны Украины терактах с «ядерной бомбой».

Иные подробности дела не раскрываются. Оно рассматривается в закрытом режиме из-за секретной информации.

Ранее сообщалось, что задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении россиян

Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене

Суд оштрафовал россиянина за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь
#минобороны
#ск рф
#пилот
#украина
#теракт
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубани локализовали вылившийся из танкера «Волгонефть-239» мазут
​Вылившийся из танкера «Волгонефть-239» мазут локализовали боновыми заграждениями
11 января 2025, 03:00

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мазут, вылившийся из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия, был локализован при помощи боновых заграждений, которые собрали нефтепродукт в узкую полосу вдоль береговой линии. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
На мелководье специалисты вручную натянули дополнительные заграждения, чтобы не допустить распространения загрязнения. Для оперативной очистки нефтепродукта с поверхности воды его максимально приблизили к берегу.

Ранее сообщалось, что инцидент с мазутом произошел после того, как в Керченском проливе 15 декабря во время шторма потерпели крушение два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 членов экипажа, один из них погиб.

В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На месте работают спасатели и волонтеры, которые собирают загрязненный грунт и обрабатывают акваторию сорбентами. Дополнительно созданы шесть центров для спасения пострадавших от мазута птиц.

Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья

Работы продолжаются и в ночное время: смесь мазута с водой собирают вручную и тяжелой техникой, затем грузят в полиэтиленовые мешки и вывозят на сертифицированное предприятие для утилизации.

В районе порта Тамань возвели временную дорогу длиной 10 метров, чтобы техника могла свободно добраться до места разлива. Власти региона отметили, что для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения нефтепродукт прибивают к берегу лопатами.

Читайте также:

Случилась масштабная атака БПЛА ВСУ на Краснодарский край

Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
#спасатели
#море
#техника
#предприятие
#аварии
#инцидент
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Перми задержали владелицу и директора «Хлебницы» после массового отравления
СК задержал владелицу и директора пермской пекарни «Хлебница», где отравилось 80 людей
11 января 2025, 00:18

Фото: iStock/Choreograph

В Перми задержали владельца и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» после массового отравления посетителей. Как сообщает региональное следственное управление СК России, им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к отравлению десятков людей.
По данным следствия, с 26 декабря по 8 января в пекарнях продавалась продукция, не соответствующая стандартам безопасности. В результате пострадавшие были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной заболевания стал возбудитель сальмонеллеза.

Роспотребнадзор подтвердил, что речь идет о сети точек выпечки и готовых блюд под брендом «Хлебница», принадлежащей индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Следователи уже ходатайствуют об аресте подозреваемых, которые, как считают правоохранители, действовали по предварительному сговору.

По информации источников РИА Новости, число пострадавших составляет около 80 человек. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента.

Читайте также:

«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть

МЧС: В Подмосковье пожар охватил ангар, обрушилась кровля — видео

25-летний чемпион России по борьбе пришел на сомнительную вписку и умер: кто оказался убийцей, подробности
#роспотребнадзор
#пострадавшие
#обвинение
#продукция
#заболевания
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
В Британии замужнюю тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип с заключенным
11 января 2025, 00:04

Фото: iStock/arturkurjan

Бывший тюремный надзиратель приговорена к 15 месяцам за решеткой за то, что занялась сексом со своим заключенным на видео. Линда де Соуза Абреу, 31 год, была обвинена в «шокирующем нарушении доверия общества» за то, что «развлекалась» в камере лондонской тюрьмы Уандсворт в прошлом году.
О деталях приговора и судебного дела пишет DailyMail 7 января 2025 года.

Линда признала свою вину в служебном преступлении после того, как в социальных сетях распространилось рейтинговое видео, подтверждающее весь акт. Клип был снят на телефон другого заключенного. Запись длится почти пять минут: за это время виновная успела перепробовать со своим партнером множество разных поз и показывала явный энтузиазм.

​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн
​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн

На кадрах ясно видна женщина в форме сотрудника тюрьмы, которая придается страсти с заключенным Линтоном Вайрихом, 36 лет. Тот отбывает наказание за серьезную кражу. При этом лежащая в стороне рация время от времени передавала сообщения от бывших коллег обвиняемой, поскольку Абреу занималась сексом в рабочее время.

Фото: iStock/fabioderby

«Вы не только сняли выданную тюрьмой рацию и отложили её в сторону, но также зашли в камеру вместе с ключами — заключенные могли их забрать», — заявили на суде, назвав подобное поведение возмутительным.
Абреу родом из Бразилии и имеет восьмилетнюю дочь, она жената. Женщина была арестована в аэропорту Хитроу, когда пыталась сесть на самолет с отцом. Абреу отрицает, что пыталась опередить полицию и сбежать.

По словам судьи Мартина Эдмундса, её действия подорвали дисциплину в тюрьме, поставили под угрозу безопасность сотрудников и нанесли серьёзный ущерб репутации женских сотрудников в мужских тюрьмах.

«Порежь, придуши и повесь себя»: Как доктор-педофил доводил 13-летних девочек и младше до самоубийства
«Порежь, придуши и повесь себя»: Как доктор-педофил доводил 13-летних девочек и младше до самоубийства

«Я боялась за свою жизнь! Думала, если откажусь, то эти двое (говорит о заключенных) меня изнасилуют самым ужасным образом. Мои руки дрожали от страха и я не смогла подуть в свисток, к тому же рядом не было другой охраны. …Мои действия обоснованы сильным стрессом!», — пыталась переложить вину на других обвиняемая.
На суде выяснилось, что Абреу вступала в интимные отношения с тем же заключённым ранее. Считается, что эти действия были преднамеренными и тщательно спланированными. Возможно, бывшая тюремщица хотела использовать свое место работы как способ «собрать деньги за реализм взрослого контента», поскольку у нее оказался еще один порно-клип с заключенным: на нем женщина делала минет.

Фото: iStock/nantonov

Известно, что у Абреу был свой OnlyFans аккаунт, на котором та делилась контентом «для взрослых». Вскоре после приговора женщина стала утверждать, что нашла «веру в Бога» и раскаивается в ошибках.

Судья отметил, что последствия её действий включают в себя обострение недоверия к тюремной системе. Подчеркивается, что Абреу знала о своих обязанностях и осознанно нарушила их, поставив под угрозу безопасность всех в тюрьме.

Сама Тюрьма Его величества Уандсворт стала объектом насмешек в западных СМИ, а другие тюремщики и тюремщицы столкнулись с глумлением со стороны заключенных.

Читайте также:

Mirror: Лежащий на земле мужчина изнасиловал пытавшуюся ему помочь женщину

«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню

Sky News: Парламент Британии отказался расследовать массовые изнасилования детей
#деньги
#женщина
#наказание
#отношения
#ущерб
#запись
#секс
#изнасилование
#суд
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате