Тело поэта Рустема Аубакиирова найдено в реке в Казани

Фото: istockphoto/Aleksey Matrenin
Известный поэт из Татарстана Рустем Аубакиров найден мёртвым. Его тело обнаружено в реке Казанке в одном из районов столицы республики.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации ведомства, поэт без признаков жизни был найден в районе улицы Гаврилова. Пропал Аубакиров в пятницу 3 января, когда отправился на лыжную прогулку по реке. 44-летнего мужчину искали сотрудники экстренных служб и волонтёры, однако нашли его уже мёртвым.
Тело поэта было обнаружено в реке в 50 метрах от берега на пятиметровой глубине. Скорее всего, он не заметил промоину, припорошенную снегом, провалился в неё и утонул.
Рустем Аубакаров был одним из самых ярких выпускников филологического факультета Казанского федерального университета. Он являлся постоянным участником литературных студий, лауреатом поэтических конкурсов.
Читайте также:
Студент покончил с собой под давлением украинских мошенников
В Иркутской области ребёнок насмерть разбился на снегоходе
Американская блогерша Killadamente умерла, подавившись едой за ужином
Тело поэта было обнаружено в реке в 50 метрах от берега на пятиметровой глубине. Скорее всего, он не заметил промоину, припорошенную снегом, провалился в неё и утонул.
Рустем Аубакаров был одним из самых ярких выпускников филологического факультета Казанского федерального университета. Он являлся постоянным участником литературных студий, лауреатом поэтических конкурсов.
Читайте также:
Студент покончил с собой под давлением украинских мошенников
В Иркутской области ребёнок насмерть разбился на снегоходе
Американская блогерша Killadamente умерла, подавившись едой за ужином
Александр Бойцов